Тренер "Реала" сообщил, сыграет ли Лунин против "Шахтера" в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о кадровой ситуации в команде в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким "Шахтером".

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин имеет все шансы выйти на поле в поединке 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".

Наставник "сливочных" Карло Анчелотти сообщил, что основной вратарь команды Тибо Куртуа еще не восстановился от травмы, поэтому не сыграет в матче с "горняками". Таким образом, место в рамке ворот мадридцев должен занять второй голкипер клуба - украинец Андрей Лунин.

Анчелотти отметил, что ожидает возвращения Куртуа на второй поединок против "Шахтера", а также участия бельгийца в Эль Классико с "Барселоной".

"Куртуа пока не готов. Не будет Себальоса, который испытывает проблемы с подколенным сухожилием. У меня есть сомнения и относительно Модрича, будет ли он готов полностью. Куртуа уже гораздо лучше. Мы еще сомневаемся касательно "Хетафе", но вполне возможно, что на следующей неделе он будет доступен против "Шахтера" и, очевидно, против "Барселоны", приводит слова Анчелотти Marca.

Для Лунина грядущий матч с "Шахтером" может стать дебютным в Лиге чемпионов. Ранее он защищал вратарь мадридцев только в трех поединках Примеры и трех играх Кубка Испании.

Добавим, что в последнем матче Ла Лиги "сливочные" с Луниным в составе не одолели "Осасуну" - 1:1.

Поединок "Реал" - "Шахтер" состоится в среду, 5 октября, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция игры доступна на нашем сайте.

В другом матче третьего тура в группе F немецкий "РБ Лейпциг" будет принимать шотландский "Селтик". Эта игра также начнется 5 октября, но в 19:45 по киевскому времени.

После сенсационной разгромной победы над "Лейпцигом" и ничьей с "Селтиком" донецкий клуб с 4 очками занимает второе место в своем квартете. Лидирует с 6 баллами "Реал". На третьей и четвертой позициях расположились "Селтик" (1) и "Лейпциг" (0) соответственно.

над "Лейпцигом" и с "Селтиком" донецкий клуб с 4 очками занимает второе место в своем квартете. Лидирует с 6 баллами "Реал". На третьей и четвертой позициях расположились "Селтик" (1) и "Лейпциг" (0) соответственно. Поединки 4-го тура группового раунда ЛЧ состоятся 11 октября: "Шахтер" - "Реал", "Селтик" - РБ "Лейпциг".

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