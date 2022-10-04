Тренер "Реала" повідомив, чи зіграє Лунін проти "Шахтаря" в Лізі чемпіонів

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті розповів про кадрову ситуацію в команді напередодні матчу 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з донецьким "Шахтарем".

Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін має всі шанси вийти на поле в поєдинку 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти донецького "Шахтаря".

Керманич "вершкових" Карло Анчелотті повідомив, що основний воротар команди Тібо Куртуа ще не відновився від травми, тому не зіграє в матчі з "гірниками". Таким чином, місце в рамці воріт мадридців повинен зайняти другий голкіпер клубу - українець Андрій Лунін.

Анчелотті зазначив, що очікує повернення Куртуа на другий поєдинок проти "Шахтаря", а також на участь бельгійця в Ель Класико з "Барселоною".

"Куртуа поки не готовий. Не буде Себальйоса, який має проблеми з підколінним сухожиллям. У мене є сумніви і щодо Модріча, чи буде він готовий повністю. Куртуа вже набагато краще. Ми ще маємо сумніви щодо "Хетафе", але цілком можливо, що наступного тижня він буде доступний проти "Шахтаря" і, очевидно, проти "Барселони", - наводить слова Анчелотті Marca.

Для Луніна прийдешній матч із "Шахтарем" може стати дебютним у Лізі чемпіонів. Раніше він захищав воротар мадридців тільки в трьох поєдинках Примери та трьох іграх Кубка Іспанії.

Додамо, що в останньому матчі Ла Ліги "вершкові" з Луніним у складі не подужали "Осасуну" - 1:1.

Поєдинок "Реал" - "Шахтар" відбудеться в середу, 5 жовтня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток головного арбітра пролунає о 22:00 за київським часом. Онлайн-трансляція гри доступна на нашому сайті.

В іншому матчі третього туру в групі F німецький "РБ Лейпциг" прийматиме шотландський "Селтік". Ця гра також розпочнеться 5 жовтня, але о 19:45 за київським часом.

Після сенсаційної розгромної перемоги над "Лейпцигом" та нічиєї з "Селтіком" донецький клуб з 4 очками посідає друге місце у своєму квартеті. Лідирує з 6 балами "Реал". На третій та четвертій позиціях розташувалися "Селтік" (1) та "Лейпциг" (0) відповідно.

над "Лейпцигом" та з "Селтіком" донецький клуб з 4 очками посідає друге місце у своєму квартеті. Лідирує з 6 балами "Реал". На третій та четвертій позиціях розташувалися "Селтік" (1) та "Лейпциг" (0) відповідно. Поєдинки 4-го туру групового раунду ЛЧ відбудуться 11 жовтня: "Шахтар" - "Реал", "Селтік" - РБ "Лейпциг".

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