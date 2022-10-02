Реал - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів і прогнози букмекерів

У середу, 5 жовтня, донецький "Шахтар" проведе поєдинок з мадридським "Реалом" у третьому турі групового раунду Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

У середу, 5 жовтня , донецький "Шахтар" зіграє проти мадридського "Реала" в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Поєдинок між "вершковими" та "гірниками" відбудеться на легендарному стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Стартовий свисток головного арбітра пролунає о 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч Реал - Шахтар

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO та платформа Volia TV. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами та найкращими моментами матчу.

Прогнози букмекерів на матч Реал - Шахтар

Абсолютним фаворитом цього протистояння є чемпіон Іспанії. На перемогу підопічних Карло Анчелотті можна поставити з коефіцієнтом 1,19. Нічия - 7,80. Тріумф української команди стане гучною сенсацією, яка оцінюється в 15,00.

В іншому матчі третього туру в групі F німецький "РБ Лейпциг" прийматиме шотландський "Селтік". Ця гра також розпочнеться 5 жовтня, але о 19:45 за київським часом.

Після сенсаційної розгромної перемоги над "Лейпцигом" та нічиєї з "Селтіком" донецький клуб з 4 очками посідає друге місце у своєму квартеті. Лідирує з 6 балами "Реал". На третій та четвертій позиціях розташувалися "Селтік" (1) та "Лейпциг" (0) відповідно.

над "Лейпцигом" та з "Селтіком" донецький клуб з 4 очками посідає друге місце у своєму квартеті. Лідирує з 6 балами "Реал". На третій та четвертій позиціях розташувалися "Селтік" (1) та "Лейпциг" (0) відповідно. Поєдинки 4-го туру групового раунду ЛЧ відбудуться 11 жовтня: "Шахтар" - "Реал", "Селтік" - РБ "Лейпциг".

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