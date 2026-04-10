Тренер "Шахтера" прокомментировал разгромную победу над АЗ в 1/4 финала Лиги конференций

Арда Туран / © ФК Шахтер

Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран прокомментировал разгромную победу над нидерландским "АЗ Алкмаром" в первом матче 1/4 финала Лиги конференций.

Номинально домашний для украинского клуба поединок на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове завершился победой "горняков" со счетом 3:0 .

Слова турецкого наставника "Шахтера" с послематчевой пресс-конференции приводит официальный сайт донецкого клуба.

"Это был непростой матч, честно скажу. Я не думаю, что 90 минут отражают счет, потому что в первом тайме мы не могли играть так, как хотели, против схемы 5-4-1. Нам нужны были подключение центральных защитников с мячом. Наши "восьмерки" были далеко и попадали в ловушки между линиями. Мы не могли получить те ситуации один в один, к которым стремились. Игроки АЗ больше владели мячом, и их тройка в обороне часто меняла структуру игры, что создавало нам проблемы.

Во втором тайме мы были более агрессивными, хотели почувствовать, что значит четвертьфинал. Но для нас это непросто, потому что мы не чувствуем, что играем на своем стадионе, потому это сложно эмоционально. Во втором тайме мы лучше были готовы к обороне после потери мяча, были более агрессивны в поиске решений, а когда забили первый гол, смогли находить некоторые переходы.

Мы должны оставаться скромными. Высокомерие нас уничтожит, потому что мы знаем, насколько сложной будет атмосфера там. Я очень уважаю соперника и всех их игроков. Не могу сказать, что доволен на все 100%, но сегодня мы чувствуем себя хорошо. Впереди нас ждет очень сложный матч, однако могу сказать, что мы сейчас в хорошей позиции", — сказал Туран.

Также тренер "оранжево-черных" ответил на вопрос, как оценивает игру и какой момент был переломным.

"Нужно понимать, что, играя против АЗ в четвертьфинале, мы не можем провести все 90 минут на высоком уровне. Мы могли лучше закрывать центральную зону, могли лучше формировать треугольники. Бондарь и Матвиенко играли в ситуациях "два против одного". Их агрессия была важной, чтобы возвращать мяч и снова атаковать.

На самом деле мы с АЗ — похожие команды. Мы не любим много защищаться, а любим контролировать мяч. Если мы непрерывно вынуждены обороняться, то будем допускать ошибки. Мы это знали. И когда они не могли отобрать мяч, они тоже ошибались и давали нам хорошие возможности. Это реальность футбола. Мы должны принимать ее такой, как она есть. Это мое мнение. Если вы играете против АЗ, вы не сможете провести весь матч на высоком уровне. И вы не можете полностью контролировать игру в течение всего времени. Важно правильно действовать в такие моменты, — сегодня нам это удалось", — заявил Туран.

Ответный матч команды проведут в четверг, 16 апреля, на стадионе "АФАС" в городе Алкмар в Нидерландах. Начало встречи — в 19:45 по киевскому времени.

Победитель пары "Шахтер" — "АЗ Алкмар" в полуфинале Лиги конференций сыграет с триумфатором противостояния "Кристал Пэлас" (Англия) — "Фиорентина" (Италия). В первом матче "орлы" дома разбили "фиалок" со счетом 3:0.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал английский "Челси". В финале на Городском стадионе в польском Вроцлаве лондонский клуб разбил испанский "Бетис" (4:1).