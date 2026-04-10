Тренер "Шахтаря" прокоментував розгромну перемогу над АЗ в 1/4 фіналу Ліги конференцій

Арда Туран / © ФК Шахтар

Реклама

Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран прокоментував розгромну перемогу над нідерландським "АЗ Алкмаром" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій.

Номінально домашній для українського клубу поєдинок на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові завершився перемогою "гірників" з рахунком 3:0 .

Слова турецького керманича "Шахтаря" з післяматчевої пресконференції наводить офіційний сайт донецького клубу.

Реклама

"Це був непростий матч, чесно скажу. Я не думаю, що 90 хвилин відображають рахунок, тому що в першому таймі ми не могли грати так, як хотіли, проти схеми 5–4–1. Нам потрібні були підключення центральних захисників із м'ячем. Наші "вісімки" були далеко і потрапляли в пастки між лініями. Ми не могли отримати ті ситуації один в один, яких прагнули. Гравці АЗ більше володіли м'ячем, і їхня трійка в обороні часто змінювала структуру гри, що створювало нам проблеми.

У другому таймі ми були агресивнішими, хотіли відчути, що означає чвертьфінал. Але для нас це непросто, бо ми не відчуваємо, що граємо на своєму стадіоні, тому це складно емоційно. У другому таймі ми краще були готові до оборони після втрати м'яча, були агресивнішими в пошуку рішень, а коли забили перший гол, змогли знаходити деякі переходи.

Ми повинні залишатися скромними. Зарозумілість нас знищить, тому що ми знаємо, наскільки складною буде атмосфера там. Я дуже поважаю суперника та всіх їхніх гравців. Не можу сказати, що задоволений на всі 100%, але сьогодні ми почуваємося добре. Попереду на нас чекає дуже складний матч, проте можу сказати, що наразі ми в хорошій позиції", — сказав Туран.

Також тренер "помаранчево-чорних" відповів на запитання, як загалом оцінює гру та який момент був переламним.

Реклама

"Потрібно розуміти, що, граючи проти АЗ у чвертьфіналі, ми не можемо провести всі 90 хвилин на високому рівні. Ми могли краще закривати центральну зону, могли краще формувати трикутники. Бондар і Матвієнко грали в ситуаціях "два проти одного". Їхня агресія була важливою, щоб повертати м'яч і знову атакувати.

Насправді ми з АЗ — схожі команди. Ми не любимо багато захищатися, а любимо контролювати м'яч. Якщо ми безперервно змушені оборонятися, то припускатимемося помилок. Ми це знали. І коли вони не могли відібрати м'яч, вони теж помилялися і давали нам хороші можливості. Це реальність футболу. Ми повинні приймати її такою, як вона є. Це моя думка. Якщо ви граєте проти АЗ, ви не можете провести весь матч на високому рівні. І ви не можете повністю контролювати гру протягом усього часу. Важливо правильно діяти в такі моменти, — сьогодні нам це вдалося", — заявив Туран.

Матч-відповідь команди проведуть у четвер, 16 квітня, на стадіоні "АФАС" в місті Алкмар у Нідерландах. Початок зустрічі — о 19:45 за київським часом.

Переможець пари "Шахтар" — "АЗ Алкмар" у півфіналі Ліги конференцій зіграє з тріумфатором протистояння "Крістал Пелас" (Англія) — "Фіорентина" (Італія). У першому матчі "орли" вдома розбили "фіалок" з рахунком 3:0.

Реклама

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі". У фіналі на Міському стадіоні у польському Вроцлаві лондонський клуб розбив іспанський "Бетіс" (4:1).