Цыганков забил гол за "Жирону" в матче Ла Лиги

Виктор Цыганков / x.com/GironaFC

Реклама

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков отличился забитым мячом в матче 18-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26 против "Мальорки".

28-летний украинский футболист вышел в стартовом составе каталонского клуба и открыл счет на 25-й минуте встречи.

Цыганков сместился с правого фланга в центр и пробил в ближний угол – голкипер хозяев допустил ошибку и мяч залетел в ворота.

Реклама

Для Виктора это уже пятый гол за "Жирону" в этом сезоне. Он является лучшим бомбардиром своей команды.

Отметим, что в стартовом составе "жиронцев" также вышел украинский форвард Владислав Ванат. Еще один украинец – вратарь Владислав Крапивцов – начал поединок на скамейке для запасных.

Перед началом тура подопечные Мичела с 15 очками находились в зоне вылета, на 18-й строчке турнирной таблицы Ла Лиги.