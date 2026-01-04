- Дата публикации
Цыганков забил гол за "Жирону" в матче Ла Лиги
Виктор открыл счет в поединке с "Мальоркой".
Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков отличился забитым мячом в матче 18-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26 против "Мальорки".
28-летний украинский футболист вышел в стартовом составе каталонского клуба и открыл счет на 25-й минуте встречи.
Цыганков сместился с правого фланга в центр и пробил в ближний угол – голкипер хозяев допустил ошибку и мяч залетел в ворота.
Для Виктора это уже пятый гол за "Жирону" в этом сезоне. Он является лучшим бомбардиром своей команды.
Отметим, что в стартовом составе "жиронцев" также вышел украинский форвард Владислав Ванат. Еще один украинец – вратарь Владислав Крапивцов – начал поединок на скамейке для запасных.
Перед началом тура подопечные Мичела с 15 очками находились в зоне вылета, на 18-й строчке турнирной таблицы Ла Лиги.