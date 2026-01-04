- Дата публикации
"Реал" одержал разгромную победу и продолжил погоню за "Барселоной" в Ла Лиге
Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин провел игру на скамейке для запасных.
Мадридский "Реал" дома разгромил "Бетис" в матче 18-го тура испанской Ли Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счётом 5:1.
Хозяева поля открыли счет на 20-й минуте, когда забил Гонсало Гарсия.
На старте второго тайма Гарсия оформил дубль, а через шесть минут Рауль Асенсио сделал счет разгромным.
На 66-й минуте гости ответили голом Кучо. Но потом подопечные Хаби Алонсо отправили еще два мяча в ворота соперника – на 82-й минуте Гарсия оформил хет-трик, а на 90+4-й окончательный счет установил Фран Гарсия.
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел матч на скамейке для запасных. Ворота мадридского клуба защищал бельгиец Тибо Куртуа.
Отметим, что Лунин в этом сезоне сыграл всего два матча за "Реал" – против "Олимпиакоса" в Лиге чемпионов и с "Талаверой" в Кубке Испании, где впервые вышел на поле с капитанской повязкой "бланкос" .
Обзор матча "Реал" Мадрид – "Бетис"
После этой победы "Реал" с 45 очками продолжает занимать второе место в Ла Лиге. "Сливочные" на 4 пункта отстают от лидера чемпионата "Барселоны", которая днем ранее на выезде обыграла "Эспаньол" (2:0). "Бетис" с 28 баллами остался на шестой позиции.
Следующий матч "Реал" проведет 8 января против "Атлетико" в полуфинале Суперкубка Испании. "Бетис" 10 января на выезде встретится с "Реалом Овьедо" в Примере.