Проспорт
190
1 мин

"Реал" одержал разгромную победу и продолжил погоню за "Барселоной" в Ла Лиге

Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин провел игру на скамейке для запасных.

Максим Приходько
Гонсало Гарсия

Гонсало Гарсия / © Associated Press

Мадридский "Реал" дома разгромил "Бетис" в матче 18-го тура испанской Ли Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счётом 5:1.

Хозяева поля открыли счет на 20-й минуте, когда забил Гонсало Гарсия.

На старте второго тайма Гарсия оформил дубль, а через шесть минут Рауль Асенсио сделал счет разгромным.

На 66-й минуте гости ответили голом Кучо. Но потом подопечные Хаби Алонсо отправили еще два мяча в ворота соперника – на 82-й минуте Гарсия оформил хет-трик, а на 90+4-й окончательный счет установил Фран Гарсия.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел матч на скамейке для запасных. Ворота мадридского клуба защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Отметим, что Лунин в этом сезоне сыграл всего два матча за "Реал" – против "Олимпиакоса" в Лиге чемпионов и с "Талаверой" в Кубке Испании, где впервые вышел на поле с капитанской повязкой "бланкос" .

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Бетис"

После этой победы "Реал" с 45 очками продолжает занимать второе место в Ла Лиге. "Сливочные" на 4 пункта отстают от лидера чемпионата "Барселоны", которая днем ранее на выезде обыграла "Эспаньол" (2:0). "Бетис" с 28 баллами остался на шестой позиции.

Следующий матч "Реал" проведет 8 января против "Атлетико" в полуфинале Суперкубка Испании. "Бетис" 10 января на выезде встретится с "Реалом Овьедо" в Примере.

