УПЛ: "Кривбасс" одержал первую победу в сезоне, "Колос" едва не проиграл аутсайдеру (видео)

В понедельник, 24 октября, состоялись заключительные матчи 9-го тура Чемпионата Украины по футболу.

В поединках 9-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Кривбасс" обыграл "Ингулец" ( 2:1 ), а "Колос" сыграл вничью с "Черноморцем" ( 1:1 ).

Победу криворожцам принес дубль Романа Дебелко, который отличился на 72-й и 74-й минутах. Петровцы ответили только голом Даниила Кравчука на 78-й минуте.

Отметим, что "Ингулец" на 61-й минуте остался в меньшинстве - красную карточку получил Артем Смоляков.

Для "Кривбасса" это первая победа в сезоне, команда Юрия Вернидуба с 6 очками поднялась на 13-е место. "Ингулец" с 4 баллами остался на 15-й строчке.

В следующем туре "Кривбасс" 30 октября сыграет против "Динамо", а петровцы в тот же день встретятся с "Рухом".

В другом матче дня "Черноморец" открыл счет на 20-й минуте усилиями Евгения Селина. Однако удержать победный результат "морякам" не удалось. На 72-й минуте ковалевцев спас от поражения Павел Ориховский.

Добавим, что в компенсированное время полузащитник "Колоса" Сергей Мякушко получил вторую желтую карточку, которая превратилась для него в красную.

"Колос" с 12 очками занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ. "Черноморец" с 3 баллами остался на последней строчке.

В следующем туре ковалевцы 31 октября встретятся с "Вересом", а одесситы днем ранее сыграют с "Днпром-1".

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