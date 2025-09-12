- Дата публикации
Усик сделал решительный прогноз на супербой Канело – Кроуфорд
Украинец считает, что победит американский боксер.
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поделился своим прогнозом на бой за звание "абсолюта" во втором среднем весе между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом и американцем Теренсом Кроуфордом.
По мнению украинца, победителем грядущего противостояния станет Кроуфорд.
"Я скажу, что Теренс победит. Очень умный боксер, многое умеет в ринге. Альварес, конечно, больше и мощнее, отличный боксер. Но в этом поединке ставлю на Кроуфорда", – сказал Усик в интервью talkSPORT.
Поединок Канело – Кроуфорд состоится в ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе. Ориентировочно бой начнется не раньше 6:00 по киевскому времени.
Кроуфорд в случае победы станет первым в истории абсолютным чемпионом мира в трех разных весовых категориях.
Ранее сообщалось, что в андеркарде супербоя Канело – Кроуфорд украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук проведет реванш против американца Брендона Адамса.