Проспорт
237
Усик сделал решительный прогноз на супербой Канело – Кроуфорд

Украинец считает, что победит американский боксер.

Максим Приходько
Канело – Кроуфорд

Канело – Кроуфорд / © Associated Press

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поделился своим прогнозом на бой за звание "абсолюта" во втором среднем весе между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом и американцем Теренсом Кроуфордом.

По мнению украинца, победителем грядущего противостояния станет Кроуфорд.

"Я скажу, что Теренс победит. Очень умный боксер, многое умеет в ринге. Альварес, конечно, больше и мощнее, отличный боксер. Но в этом поединке ставлю на Кроуфорда", – сказал Усик в интервью talkSPORT.

Поединок Канело – Кроуфорд состоится в ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе. Ориентировочно бой начнется не раньше 6:00 по киевскому времени.

Кроуфорд в случае победы станет первым в истории абсолютным чемпионом мира в трех разных весовых категориях.

Ранее сообщалось, что в андеркарде супербоя Канело – Кроуфорд украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук проведет реванш против американца Брендона Адамса.

