- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 223
- Время на прочтение
- 1 мин
Вундеркинд "Арсенала" стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов
Макс Доуман вошел в историю самого престижного евротурнира.
Полузащитник лондонского "Арсенала" Макс Доуман стал самым молодым игроком, когда-либо выходившим на поле в матче Лиги чемпионов.
Юный англичанин вышел на замену в матче четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26 против пражской "Славии".
Доуман дебютировал в самом престижном евротурнире в возрасте 15 лет и 308 дней.
Макс побил рекорд Юссуфы Мукоко, который в свое время в составе дортмундской "Боруссии" провел дебютный матч в Лиге чемпионов в возрасте 16 лет и 18 дней.
Поединок "Славия" – "Арсенал" завершился со счетом 0:3 в пользу "канониров", которые одержали четвертую победу подряд в основном раунде нынешней ЛЧ и с 12 очками возглавляют общую турнирную таблицу.
Обзор матча "Славия" – "Арсенал"
Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.
Восемь лучших команд основного этапа Лиги чемпионов попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.