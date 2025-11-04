Вундеркинд "Арсенала" стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов

Макс Доуман / © Associated Press

Полузащитник лондонского "Арсенала" Макс Доуман стал самым молодым игроком, когда-либо выходившим на поле в матче Лиги чемпионов.

Юный англичанин вышел на замену в матче четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26 против пражской "Славии".

Доуман дебютировал в самом престижном евротурнире в возрасте 15 лет и 308 дней.

Макс побил рекорд Юссуфы Мукоко, который в свое время в составе дортмундской "Боруссии" провел дебютный матч в Лиге чемпионов в возрасте 16 лет и 18 дней.

Поединок "Славия" – "Арсенал" завершился со счетом 0:3 в пользу "канониров", которые одержали четвертую победу подряд в основном раунде нынешней ЛЧ и с 12 очками возглавляют общую турнирную таблицу.

Обзор матча "Славия" – "Арсенал"

Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

Восемь лучших команд основного этапа Лиги чемпионов попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.