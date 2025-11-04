Вундеркінд "Арсенала" став наймолодшим гравцем в історії Ліги чемпіонів

Макс Доуман / © Associated Press

Півзахисник лондонського "Арсенала" Макс Доуман став наймолодшим гравцем, який коли-небудь виходив на поле в матчі Ліги чемпіонів.

Юний англієць вийшов на заміну в матчі четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26 проти празької "Славії".

Доуман дебютував у найпрестижнішому євротурнірі у віці 15 років і 308 днів.

Макс побив рекорд Юссуфи Мукоко, який свого часу в складі дортмундської "Боруссії" провів дебютний матч у Лізі чемпіонів у віці 16 років і 18 днів.

Поєдинок "Славія" – "Арсенал" завершився з рахунком 0:3 на користь "канонірів", які здобули четверту перемогу поспіль в основному раунді нинішньої ЛЧ і з 12 очками очолюють загальну турнірну таблицю.

Огляд матчу "Славія" – "Арсенал"

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Вісім найкращих команд основного етапу Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.