Golden Boy-2025: визначено найкращого молодого футболіста Європи
Володарем престижної нагороди став вінгер ПСЖ Дезіре Дуе.
Атакувальний півзахисник ПСЖ Дезіре Дуе виграв нагороду Golden Boy-2025, яка вручається найкращому молодому футболісту Європи у віці до 21 року.
Про це повідомляє італійське видання Tuttosport, яке є організатором цієї премії.
У боротьбі за престижний приз 20-річний француз випередив таких зірок як Арда Гюлер, Франко Мастантуоно, Пау Кубарсі, Естевао та інших.
Свою нагороду Дуе отримає 1 грудня під час урочистої церемонії в Турині.
Минулого сезону Дезіре виграв з ПСЖ чемпіонат і Кубок Франції, а також Лігу чемпіонів. Він став найкращим гравцем фіналу ЛЧ проти "Інтера" (5:0), відзначившись двома голами та асистом.
Нагадаємо, що минулого року нагороду Golden Boy отримав вінгер "Барселони" Ламін Ямаль.