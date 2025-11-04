ТСН у соціальних мережах

Golden Boy-2025: визначено найкращого молодого футболіста Європи

Володарем престижної нагороди став вінгер ПСЖ Дезіре Дуе.

Дезіре Дуе

Дезіре Дуе / © Associated Press

Атакувальний півзахисник ПСЖ Дезіре Дуе виграв нагороду Golden Boy-2025, яка вручається найкращому молодому футболісту Європи у віці до 21 року.

Про це повідомляє італійське видання Tuttosport, яке є організатором цієї премії.

У боротьбі за престижний приз 20-річний француз випередив таких зірок як Арда Гюлер, Франко Мастантуоно, Пау Кубарсі, Естевао та інших.

Свою нагороду Дуе отримає 1 грудня під час урочистої церемонії в Турині.

Минулого сезону Дезіре виграв з ПСЖ чемпіонат і Кубок Франції, а також Лігу чемпіонів. Він став найкращим гравцем фіналу ЛЧ проти "Інтера" (5:0), відзначившись двома голами та асистом.

Нагадаємо, що минулого року нагороду Golden Boy отримав вінгер "Барселони" Ламін Ямаль.

