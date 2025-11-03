Малиновський забив ефектний гол у матчі Серії А

Руслан Малиновський / Фото: facebook.com/genoaCFCofficial

Реклама

Український півзахисник "Дженоа" Руслан Малиновський забив ефектний гол у виїзному матчі 10-го туру італійської Серії А сезону-2025/26 проти "Сассуоло".

32-річний українець відкрив рахунок на 18-й хвилині зустрічі. Після подачі з кутового воротар господарів вибив м'яч кулаками, а Руслан був першим на підбиранні та влучно пробив з-за меж штрафного майдачника.

Для Малиновського це перший гол у нинішньому розіграші Серії А, він взяв участь у дев'яти матчах. Також в активі українського хавбека одна результативна передача.

Реклама

На 4-й хвилині поєдинку Руслан також отримав жовту картку, через що пропустить наступну гру.

Зазначимо, що цей матч став першим для генуезької команди після звільнення Патріка Вієйра з посади головного тренера.

До цього поєдинку "Дженоа" набрала лише три очки (3 нічиї та 6 поразок) у дев'яти стартових турах Серії А та наразі розташовується на останній позиції.