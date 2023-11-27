"Ювентус" и "Интер" не определили победителя в матче лидеров Серии А (видео)

"Нерадзурри" сохранили первую ступеньку и продолжают опережать "Старую синьору" на два очка.

"Ювентус" и "Интер" расписали ничью в матче 13-го тура Серии А. Всеитальянское дерби в Турине завершилось со счетом 1:1 .

В середине первого тайма команды обменялись голами. На 27-й минуте Душан Влахович вывел "бьянконери" вперед после передачи Федерико Кьезы.

"Нерадзурри" ответили на 33-й минуте, когда отличился Лаутаро Мартинес, которому ассистировал Маркус Тюрам.

После перерыва команды не порадовали болельщиков голевыми моментами, на двоих нанеся лишь один удар в створ ворот. Как итог, игра закончилась ничейным результатом.

Обзор матча "Ювентус" – "Интер"

Разделив очки, клубы остались на лидерских позициях в Серии А. "Интер" (32 балла) находится на первом месте, а "Ювентус" идет следом, отставая лишь на два зачетных пункта.

В следующем туре итальянского чемпионата "Интер" 3 декабря на выезде сыграет против "Наполи", а "Ювентус" 1 декабря в гостях встретится с "Монцой".

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