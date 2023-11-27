"Ювентус" та "Інтер" не визначили переможця в матчі лідерів Серії А (відео)

"Нерадзуррі" зберегли першу сходинку і продовжують випереджати "Стару синьйору" на два очки.

"Ювентус" та "Інтер" розписали нічию в матчі 13-го туру Серії А. Всеіталійське дербі в Турині завершилося з рахунком 1:1 .

У середині першого тайму команди обмінялися голами. На 27-й хвилині Душан Влахович вивів "б'янконері" вперед після передачі Федеріко К'єзи.

"Нерадзуррі" відповіли на 33-й хвилині, коли відзначився Лаутаро Мартінес, якому асистував Маркус Тюрам.

Після перерви команди не потішили уболівальників гольовими моментами, на двох завдавши лише один удар у площину воріт. Як підсумок, гра закінчилася нічийним результатом.

Огляд матчу "Ювентус" – "Інтер"

Розділивши очки, клуби залишилися на лідерських позиціях у Серії А. "Інтер" (32 бали) перебуває на першому місці, а "Ювентус" йде слідом, відстаючи лише на два залікові пункти.

У наступному турі італійського чемпіонату "Інтер" 3 грудня на виїзді зіграє проти "Наполі", а "Ювентус" 1 грудня в гостях зустрінеться з "Монцою".

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