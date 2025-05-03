Забарный против Зинченко: "Борнмут" одержал волевую победу над "Арсеналом" в АПЛ (видео)

Илья Забарный, "Арсенал" – "Борнмут" / © Associated Press

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"Борнмут" одержал волевую победу над "Арсеналом" в выездном матче 35-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 1:2 .

Первый тайм остался за хозяевами поля – на 34-й минуте Деклан Райс открыл счет с передачи Мартина Эдегора.

Однако во второй половине встречи "вишни" сумели перевернуть игру. На 67-й минуте Дин Хейсен восстановил статус-кво, а на 75-й минуте Эванилсон принес гостям победу.

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Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный провел на поле весь матч.

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко вышел на замену на 86-й минуте. Результативными действиями наши соотечественники не отличились.

Обзор матча "Арсенал" – "Борнмут"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Арсенал" (67 очков) остался на втором месте в АПЛ. "Борнмут" (53 балла) находится на восьмой позиции.

В следующем туре АПЛ "канониры" 11 мая на выезде сразятся с новоиспеченным чемпионом "Ливерпулем", а "вишни" днем раньше примут "Астон Виллу".

Перед этим "Арсенал" в среду, 7 мая, в Париже сыграет ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против ПСЖ. Первый поединок лондонский клуб дома проиграл со счетом 0:1.