"Нейтральная" белоруска Арина Соболенко во второй раз в карьере выиграла Открытый чемпионат Австралии.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№2 WTA) стала победительницей Australian Open-2024 в женском одиночном разряде. В финале турнира спортсменка из страны-агрессора обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь (№15 WTA).

Решающий матч турнира длился 1 час 17 минут и завершился триумфом Соболенко, которая из-за полномасштабной войны РФ против Украины была допущена к соревнованиям только в нейтральном статусе, за два сета – 6:3, 6:2.

Таким образом, Соболенко защитила звание действующей победительницы Australian Open. В прошлом году в финале турнира в Мельбурне она победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Отметим, что для Соболенко это второй в карьере титул на турнирах серии Большого шлема.

Добавим, что лучший результат среди украинских теннисисток в одиночном турнире Australian Open-2024 показала Даяна Ястремская, которая в полуфинале проиграла Чжэн Циньвэнь.

Ястремская установила национальный рекорд Украины на Australian Open. Выходом в полуфинал она превзошла достижение Светолиной, лучшим результатом которой на Открытом чемпионате Австралии была 1/4 финала (2018, 2019).

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