Захистила титул: визначилася чемпіонка Australian Open-2024

Білоруська тенісистка Аріна Соболенко (№2 WTA) стала переможницею Australian Open-2024 в жіночому одиночному розряді. У фіналі турніру спортсменка з країни-агресорки обіграла китаянку Чжен Ціньвень (№15 WTA).

Вирішальний матч турніру тривав 1 годину 17 хвилин і завершився тріумфом Соболенко, яка через повномасштабну війну РФ проти України була допущена до змагань лише в нейтральному статусі, за два сети – 6:3, 6:2.

Таким чином, Соболенко захистила звання чинної переможниці Australian Open. Торік у фіналі турніру в Мельбурні вона перемогла представницю Казахстану Олену Рибакіну.

Зазначимо, що для Соболенко це другий в кар'єрі титул на турнірах серії Великого шолома.

Додамо, що найкращий результат серед українських тенісисток в одиночному турнірі Australian Open-2024 показала Даяна Ястремська, яка в півфіналі програла Чжен Ціньвень.

Ястремська встановила національний рекорд України на Australian Open. Виходом до півфіналу вона перевершила досягнення Світоліної, найкращим результатом якої на Відкритому чемпіонаті Австралії була 1/4 фіналу (2018, 2019).

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