- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 131
- Время на прочтение
- 1 мин
Звезду "Шахтера" прооперировали после травмы: назван срок восстановления
Алиссон Сантана получил серьезное повреждение в матче Кубка Украины.
Бразильский вингер донецкого "Шахтера" Алиссон Сантана перенес операцию в Лондоне.
Об этом сообщает пресс-служба "горняков".
20-летний футболист получил перелом пятой плюсневой кости в матче 1/16 финала Кубка Украины с "Полесьем" Ставки.
Восстановление после операции будет продолжаться до трех месяцев. Скорее всего, бразилец уже не вернется на поле в этом году.
В марте 2025-го "Шахтер" приобрел Алиссона Сантану из бразильского "Атлетико Минейро". По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, донецкий клуб заплатил за игрока 16 миллионов евро.
В этом сезоне вингер забил 4 гола и отдал 3 ассиста в 12 матчах "горняков" во всех турнирах.
Напомним, "Шахтер" одолел любительский клуб "Полесье" Ставки из Киевской области со счетом 1:0. Своего соперника в 1/8 финала Кубка Украины подопечные Арды Турана узнают во время жеребьевки, которая состоится 26 сентября в 13:00.
В чемпионате Украины "оранжево-черные" делят первое место с "Динамо" и "Колосом", имея 14 очков после шести туров.
Следующий матч "Шахтер" проведет 28 сентября на выезде с "Рухом" в рамках 7-го тура УПЛ.