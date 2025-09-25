Звезду "Шахтера" прооперировали после травмы: назван срок восстановления

Алиссон Сантана / © ФК Шахтер

Реклама

Бразильский вингер донецкого "Шахтера" Алиссон Сантана перенес операцию в Лондоне.

Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

20-летний футболист получил перелом пятой плюсневой кости в матче 1/16 финала Кубка Украины с "Полесьем" Ставки.

Реклама

Восстановление после операции будет продолжаться до трех месяцев. Скорее всего, бразилец уже не вернется на поле в этом году.

В марте 2025-го "Шахтер" приобрел Алиссона Сантану из бразильского "Атлетико Минейро". По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, донецкий клуб заплатил за игрока 16 миллионов евро.

В этом сезоне вингер забил 4 гола и отдал 3 ассиста в 12 матчах "горняков" во всех турнирах.

Напомним, "Шахтер" одолел любительский клуб "Полесье" Ставки из Киевской области со счетом 1:0. Своего соперника в 1/8 финала Кубка Украины подопечные Арды Турана узнают во время жеребьевки, которая состоится 26 сентября в 13:00.

Реклама

В чемпионате Украины "оранжево-черные" делят первое место с "Динамо" и "Колосом", имея 14 очков после шести туров.

Следующий матч "Шахтер" проведет 28 сентября на выезде с "Рухом" в рамках 7-го тура УПЛ.