28-летний программист зарабатывал $370 тыс. в год, но уволился с Meta – какая причина

Программист Эрик Ву, который имел высокооплачиваемую и перспективную работу в компании Meta, уволился из-за постоянного стресса на работе, который со временем перерос в панические атаки.

Свою историю 28-летний разработчик рассказал изданию Business Insider.

Так, в 2016 году после серии собеседований с компаниями типа Google или Palantir Эрик Ву летел домой, когда получил предложение работать в Facebook.

"Было ощущение, что я достиг вершины горы. Несколько дней спустя я также получил офер (предложение работы — ред.) от Google. Иметь подобные предложения о работе долгое время было моей заветной целью. Я очень старался учиться, и казалось, что мне наконец-то удалось устроить свою жизнь. Правда, я разрывался между выбором пойти в Google или в Facebook. На тот момент последний (Facebook) казался мне больше похожим на стартап и менее "корпоративным", чем Google. Также мне больше нравился фейсбучный кампус, поэтому я остановился на Facebook", — вспоминает Эрик.

По словам парня, первые полтора года в Facebook были отличные. Но после двух с половиной лет работы в компании он стал чувствовать тревожность.

"Типично мой рабочий день начинался в 7:00 утра, я работал до обеда, обедал, проводил пару встреч и дальше нырял в написание кода, где-то с 14:30 до 17:00. Даже после завершения рабочего дня я не мог просто "отключить работу": думал над проблемами и их решением. "Отсоединиться" ментально от рабочего контекста было трудно", — рассказал программист.

В ноябре 2019 года Эрик Ву пережил свою первую паническую атаку, когда работал дома.

"Было около 16:00 и у меня онемел палец. Сначала я игнорировал это, но становилось хуже: начался звон в ушах, сердце колотилось. Чем больше я пытался блокировать эти ощущения, тем больше казалось, что сейчас все просто взорвется. К счастью, моя девушка (и сейчас невеста) Ванда была рядом и распознала признаки панической атаки. Тогда я еще не знал, что такое панические атаки и думал, что это – одноразовое явление. Но в последующие месяцы это происходило снова и снова, и каждый раз ухудшалось", – вспоминает парень.

По его словам, март-сентябрь 2020 года был самым плохим периодом его жизни. Каждый день чувствовался как монотонный тяжелый труд: он не понимал, что делает и зачем.

Производительность начала страдать: Эрик не мог сфокусироваться на коде или придерживаться дедлайнов.

Он рассказал, что у Meta достаточно высокие стандарты качества кода, в компании очень фокусируются на написании кода правильно. Следует следовать определенному дизайну кода и его архитектурным стилям, принятым в компании.

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"Помню, как только перешел в новую команду и менеджер решил со мной лично поговорить и сказать, что его огорчает количество моих комитов (количество написанного кода – ред.): чуть ниже среднего значения по команде. На тот момент в работе новой команды было много путаницы, мне делегировали много проектов, по которым были вопросы, поэтому причины для такого показателя у меня были, было очень грустно, что руководству так важно количество комитов, а не навыки типа менторства, проджект-менеджмента. Поэтому тот разговор стал последней соломинкой, что убедила меня уйти из Meta".

Параллельно с этим уже в конце 2020 года Эрик и Ванда планировали свою жизнь на следующие 10 лет. Пара решила заняться недвижимостью: купить дом, часть сдавать, так, чтобы хватало и на покрытие кредита и чтобы какие-то средства оставались на жизнь.

Они купили дом на пять спален в Реддинге, в четырех часах езды от Сан-Франциско, и сдавали его на Airbnb.

"Пока мы жили в отдельном гостевом доме на заднем дворе, наш главный дом приносил на Airbnb примерно 8000 долларов в месяц", – рассказал парень.

Эрик решил уйти из Meta, как только эти выплаты вырастут до $10 000. Позже они приобрели еще два дома в 2022 году и один — 2023-м, чтобы жить за счет таких доходов.

Эрик Ву уволился, когда все еще работали из дома из-за пандемии. После последнего совещания онлайн он просто закрыл ноутбук и почувствовал облегчение: "Вот и все".

"Понимаю, звучит как безумие: бросить работу, которая приносила $370 000. Если бы я остался в Meta, это обеспечило бы мою финансовую стабильность в будущем, но я просто знал, что эта работа – не для меня. Но получение пассивного дохода от недвижимости для меня тоже не конечная цель. Это просто дает мне время и пространство, чтобы исследовать, чем я действительно хочу заниматься в жизни", — рассказал Эрик.

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