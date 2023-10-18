28-річний програміст заробляв $370 тис. на рік, але звільнився з Meta – яка причина

Програміст Ерік Ву, який мав високооплачувану та перспективну роботу в компанії Meta, звільнився через постійний стрес на роботі, який з часом переріс у панічні атаки.

Свою історію 28-річний розробник розповів виданню Business Insider.

Так, 2016 року, після серії співбесід із компаніями типу Google або Palantir Ерік Ву летів додому, коли отримав пропозицію працювати у Facebook.

"Було відчуття, що я досяг вершини гори. Кілька днів по тому я також отримав офер (пропозицію роботи - ред.) від Google. Мати подібні пропозиції про роботу довгий час було моєю заповітною ціллю. Я дуже старався вчитися, і видавалось, що мені нарешті вдалося влаштувати своє життя. Правда, я розривався між вибором піти до Google або до Facebook. На той момент останній (Facebook) видавався мені більше схожим на стартап і менш "корпоративним", аніж Google. Також мені більше був до вподоби фейсбучний кампус, тож я зупинився на Facebook", - пригадує Ерік.

За словами хлопця, перші півтора року у Facebook були чудовими. Але після двох із половиною років роботи у компанії він почав відчувати тривожність.

"Типово мій робочий день починався о 7:00 ранку, я працював до обіду, обідав, проводив пару зустрічей і далі пірнав у написання коду, десь від 14:30 до 17:00. Навіть після завершення робочого дня я не міг просто "відключити" роботу: думав над проблемами та їхнім вирішенням. "Від’єднатися" ментально від робочого контексту було важко", - розповів програміст.

У листопаді 2019 року Ерік Ву пережив свій перший панічний напад, коли працював вдома.

"Було біля 16:00 і в мене занімів палець. Спочатку я ігнорував це, але ставало гірше: почався дзвін у вухах, серце калатало. Чим більше я намагався блокувати ці відчуття, тим більше здавалося, що зараз усе просто вибухне. На щастя, моя дівчина (і зараз наречена) Ванда була поруч і розпізнала ознаки панічної атаки. Тоді я ще не знав, що таке панічні атаки і думав, що це – одноразове явище. Але у наступні місяці це ставалося знову і знову, і щоразу гіршало", - згадує хлопець.

За його словами, березень-вересень 2020 року був найгіршим періодом його життя. Кожен день відчувався як монотонна тяжка праця: він не розумів, що робить і навіщо.

Продуктивність почала страждати: Ерік не міг сфокусуватися на коді або ж дотримуватися дедлайнів.

Він розповів, що у Meta – доволі високі стандарти якості коду, у компанії дуже фокусуються на написанні коду правильно. Потрібно слідувати певному дизайну коду та його архітектурним стилям, прийнятим у компанії.

Також читайте Чоловіка оштрафували на $1,4 млн за перевищення швидкості

"Пам’ятаю, як щойно перейшов до нової команди і менеджер вирішив зі мною особисто поговорити і сказати, що його засмучує кількість моїх комітів (кількість написаного коду - ред.): ледь нижче середнього значення по команді. На той момент у роботі нової команди було багато плутанини, мені делегували багато проєктів, по яких були запитання, тож причини для такого показника у мене були. Було дуже сумно, що керівництву така важлива кількість комітів, а не навички типу менторства, проджект-менеджменту. Тож та розмова стала останньою соломинкою, що переконала мене піти з Meta".

Паралельно із цим, уже в кінці 2020 року Ерік та Ванда планували своє життя на наступні 10 років. Тож пара вирішила зайнятись нерухомістю: купити будинок, частину здавати, так, щоб вистачало і на покриття кредиту і щоб якісь кошти лишались на життя.

Вони купили будинок на п’ять спалень у Реддінгу, в чотирьох годинах їзди від Сан-Франциско, і здавали його на Airbnb.

"Поки ми жили в окремому гостьовому будинку на задньому дворі, наш головний будинок приносив на Airbnb приблизно 8000 доларів на місяць", - розповів хлопець.

Ерік вирішив піти з Meta, щойно ці виплати виростуть до $10 000. Пізніше вони придбали ще два будинки 2022 року та один - 2023-го, щоб жити за рахунок таких доходів.

Ерік Ву звільнився, коли всі ще працювали з дому через пандемію. Після останньої наради онлайн він просто закрив ноутбук і відчув полегшення: "Ось і все".

"Розумію, звучить як божевілля: кинути роботу, яка приносила $370 000. Якби я лишився у Meta, це забезпечило би мою фінансову стабільність у майбутньому, але я просто знав, що ця робота – не для мене. Але отримання пасивного доходу від нерухомості для мене теж не кінцева мета. Це просто дає мені час і простір, щоб дослідити, чим я насправді хочу займатися в житті", - розповів Ерік.

Нагадаємо, 80-річний чоловік продає свою квартиру у Нью-Йорку, щоб жити на круїзному лайнері (фото)

Читайте також: