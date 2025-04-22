Администрацию Трампа сравнили с Третьим рейхом – СМИ

Бывший вице-президент США Альберт Гор сравнил администрацию Трампа с Третьим рейхом / © Getty Images

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Бывший вице-президент США Альберт Гор сравнил политику администрации Дональда Трампа с методами, используемыми нацистской Германией в 1930-х годах.

Об этом он заявил сегодня на встрече с климатическими активистами в научном музее в Сан-Франциско, сообщает Politico.

Гор отметил, что нынешнее руководство США «старается создать собственную версию реальности» для достижения политических целей — как это делали нацисты:

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«Я прекрасно понимаю, почему неправильно сравнивать третий рейх с любым другим движением. Это было уникальное зло. Но у его истории есть важные уроки», — подчеркнул он.

Он также упомянул философскую критику Третьего рейха, в частности, слова Теодора Адорно о том, что первым признаком падения нации стало «превращение истины в вопрос власти».

Кроме того, Гор осудил позицию Трампа по климату: «Они говорят, что изменение климата — это обман, придуманный китайцами. Что уголь чист. Что ветряные мельницы вызывают рак. Это информационная атака на реальность, направленная на покорение общественного мнения».

По его мнению, популистские лидеры, такие как Трамп, используют мигрантов в качестве козлов отпущения, играя на ксенофобии, чтобы укрепить свою власть.

«Конституция США должна нас защитить от таких угроз», — подытожил политик.

Напомним, рейтинг общественного одобрения в США действий Дональда Трампа упал до самого низкого уровня с момента его второй президентской каденции.