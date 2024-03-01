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"Агрессор — Вашингтон!": в Кремле отреагировали на заявление главы Пентагона

"Агрессор — Вашингтон!": в Кремле отреагировали на заявление главы Пентагона

Мария Захарова / Фото: Associated Press

Путинские приспешники продолжают поражать своей неадекватностью.

В Кремле прокомментировали слова Ллойда Остина о потенциальном конфликте с Россией в случае падения Украины. Так, представитель МИД России Мария Захарова назвала Вашингтон "агрессором".

Об этом она написала в Telegram.

“Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского. И то, и другое безумно. Зато теперь все знают, кто агрессор – это Вашингтон”, – констатировала Захарова, здравый смысл которой под огромным вопросом.

Напомним, глава Пентагона заявил, что в случае поражения Украины НАТО придется воевать с РФ.

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