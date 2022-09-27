Американский зонд осуществил успешное столкновение с астероидом Диморфос: видео

В ночь на 27 сентября была предпринята первая попытка в истории человечества отклонить астрономический объект с его орбиты.

Начавшаяся в 2021 году миссия NASA DART успешно завершилась 27 сентября в 2:14 по киевскому времени точным ударом управляемого космического аппарата, который должен столкнуть астероид Диморфос с его орбиты.

Трансляция этого исторического события происходила на сайте NASA.

В астероид размером 160 метров американский космический зонд попал на скорости столкновения 23 760 км/ч. Удар сменит траекторию полета Диморфоса, скорость его полета снизится на 0,4 мм/c.

Небольшой толчок, полученный астероидом, сначала лишь немного изменит траекторию его движения, но впоследствии приведет к большому изменению орбиты астероида. Он также может вызвать поток метеоров искусственного происхождения.

В будущем эта технология будет защищать нашу планету от опасных космических объектов, а человечество убережет от судьбы динозавров.

Удалось ли миссии NASA, стоимостью $324,5 млн, достичь запланированного удара, станет известно в октябре после дальнейших наблюдений за астероидом с помощью наземного телескопа. Но официальные лица NASA уже заявили, что эксперимент прошел удачно – космический аппарат работал так, как было задумано.

DART, запущенный ракетой SpaceX в ноябре 2021 года, совершил большую часть своего путешествия под руководством руководителей полетов NASA, управление автономной бортовой навигационной системе было передано в последние часы поездки.

Инженеры в диспетчерской отреагировали радостными возгласами, когда изображение астероида-мишени секунда за секундой увеличивалось и заполнило телеэкран прямой веб-трансляции NASA непосредственно перед тем, как сигнал космического корабля был потерян, подтверждая, что он успешно упал на Диморфос.

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