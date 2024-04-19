Атака Израиля по Ирану: Тегеран отрицает внешнее нападение

Израиль до сих пор официально не признал нападение на иранскую авиабазу или какие-либо другие объекты.

Израильская армия атаковала крупную иранскую авиабазу в Исфахане в ответ на нападение Ирана, которое произошло 13 апреля. В Тегеране отрицают внешнее нападение на свои военные объекты.

Об этом пишет BILD.

"Мы сделали то, что обещали", – цитирует издание анонимного израильского чиновника.

Израиль официально не взял на себя ответственность за атаку на авиабазу. Но, по словам израильских источников, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, готовясь к атаке, провел многочасовое заседание военного кабинета.

Утром 19 апреля иранские СМИ сообщили о трех взрывах в районе города Исфахан, однако власти Ирана до сих пор не предъявили обвинений Израилю и вообще молчат о ракетной атаке.

"У нас не было никаких происшествий или повреждений", — заявили в Тегеране.

Последующие заявления Тегерана выглядят несколько противоречиво. Согласно одному из сообщений, иранская армия заявила о нескольких сбитых беспилотниках. При этом один из иранских чиновников заверил западных журналистов, что никакого "внешнего нападения на Иран не было".

Израильские СМИ сообщили, что одновременно с атакой на авиабазу в Иране взрывы были зафиксированы в Сирии и Ираке. Однако проверенной информации, что именно произошло в этих странах и причастен ли к этому Израиль, пока нет.

Напомним, The Jerusalem Post сообщил детали удара Израиля по Ирану. В США подтвердили, что были проинформированы об атаке.

Читайте ведущие новости дня: