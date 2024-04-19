Атака Ізраїлю по Ірану: Тегеран заперечує зовнішній напад

Ізраїль досі офіційно не визнав напад на іранську авіабазу або будь-які інші об'єкти.

Ізраїльська армія атакувала велику іранську авіабазу в Ісфахані у відповідь на напад Ірану, який стався 13 квітня. В Тегерані заперечують зовнішній напад на свої військові об'єкти.

Про це пише BILD.

"Ми зробили те, що обіцяли", – цитує видання анонімного ізраїльського високопосадовця.

Ізраїль офіційно не взяв на себе відповідальність за атаку на авіабазу. Але за словами ізраїльських джерел, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, готуючись до атаки, провів багатогодинне засідання військового кабінету.

Вранці 19 квітня іранські ЗМІ повідомили про три вибухи в районі міста Ісфахан, проте влада Ірану досі не висунула звинувачень Ізраїлю на взагалі мовчить про ракетну атаку.

"У нас не було жодних подій чи пошкоджень", — заявили в Тегерані.

Подальші заяви Тегерану виглядають дещо суперечливо. Згідно одному з повідомлень, іранська армія заявила про збиття кількох безпілотників. При цьому один з іранських високопосадовців запевнив західних журналістів, що ніякого "зовнішнього нападу на Іран не було".

Ізраїльські ЗМІ повідомили, що одночасно з атакою на авіабазу в Ірані вибухи були зафіксовані у Сирії та Іраку. Однак перевіреної інформації, що саме сталося у цих країнах та чи причетний до цього Ізраїль, наразі немає.

Нагадаємо, The Jerusalem Post повідомив деталі удару Ізраїлю по Ірану. У США підтвердили, що були проінформовані про атаку.

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