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Азербайджан предоставит помощь с разминированием украинских территорий

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Азербайджан предоставит помощь с разминированием украинских территорий

На деоккупированных территориях россияне оставили большое количество мин. / Фото: Associated Press

По словам азердайджанского посла, в новый пакет помощи Украине войдет машина для механизированного разминирования.

Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев сообщил об увеличении размера пакета помощи нашему государству, в частности, относительно "гуманитарного разминирования" украинских территорий.

Об этом он заявил во время встречи с замминистра внутренних дел Украины Богданом Драпятым.

По словам азербайджанского посла, в новый пакет помощи Украине войдет машина для механизированного разминирования.

Кроме того, стороны обсудили организацию будущих тренингов на территории Азербайджана для обмена опытом гуманитарного разминирования.

“Азербайджан входит в список стран, которые будут проводить тренинги для украинских специалистов в сфере разминирования. Наш опыт очень интересен для вас. Мы говорим не только о национальных возможностях, но и о международных миссиях, в которых был привлечен Азербайджан”, – отметил Сеймур Мардалиев.

В целом Азербайджан намерен оказывать помощь Украине по четырем направлениям:

  • медико-психологической реабилитации для украинских детей, пострадавших в результате вторжения России;
  • реабилитации военнослужащих;
  • оказание помощи в энергетическом секторе;
  • послевоенном восстановлении Украины.

“Мы выбрали для нашего сотрудничества город Ирпень, мы говорим о восстановлении инфраструктуры города. Концепция проекта предусматривает восстановление архитектурного центра, спортивного комплекса, строительство нового художественного центра для детей, предоставление медицинского оборудования для госпиталя”, — сообщил Сеймур Мардалиев.

Напомним, 10 августа правительство Эстонии приняло решение прислать Украине стрелковое оружие и боеприпасы.

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Дата публикации
Просмотры
88
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