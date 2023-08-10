Азербайджан предоставит помощь с разминированием украинских территорий

По словам азердайджанского посла, в новый пакет помощи Украине войдет машина для механизированного разминирования.
Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев сообщил об увеличении размера пакета помощи нашему государству, в частности, относительно "гуманитарного разминирования" украинских территорий.
Об этом он заявил во время встречи с замминистра внутренних дел Украины Богданом Драпятым.
По словам азербайджанского посла, в новый пакет помощи Украине войдет машина для механизированного разминирования.
Кроме того, стороны обсудили организацию будущих тренингов на территории Азербайджана для обмена опытом гуманитарного разминирования.
“Азербайджан входит в список стран, которые будут проводить тренинги для украинских специалистов в сфере разминирования. Наш опыт очень интересен для вас. Мы говорим не только о национальных возможностях, но и о международных миссиях, в которых был привлечен Азербайджан”, – отметил Сеймур Мардалиев.
В целом Азербайджан намерен оказывать помощь Украине по четырем направлениям:
- медико-психологической реабилитации для украинских детей, пострадавших в результате вторжения России;
- реабилитации военнослужащих;
- оказание помощи в энергетическом секторе;
- послевоенном восстановлении Украины.
“Мы выбрали для нашего сотрудничества город Ирпень, мы говорим о восстановлении инфраструктуры города. Концепция проекта предусматривает восстановление архитектурного центра, спортивного комплекса, строительство нового художественного центра для детей, предоставление медицинского оборудования для госпиталя”, — сообщил Сеймур Мардалиев.
Напомним, 10 августа правительство Эстонии приняло решение прислать Украине стрелковое оружие и боеприпасы.
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