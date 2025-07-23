Бабушка умерла после того, как собака облизала ее ногу: что произошло

Собака. Иллюстративное изображение / © Pixabay

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Британская пенсионерка умерла от инфекции, вызванной тем, что собака ее внучки облизала ей рану на ноге.

Об этом сообщает Daily Mail.

Трагический случай произошел с 83-летней Джун Бакстер в прошлом месяце в городе Аттлборо. Упав с сиденья унитаза в своем бунгало, она воспользовалась персональной сигнализацией, чтобы вызвать помощь.

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Ее внучка, Кейтлан Аллин, поспешила со своим домашним любимцем и прибыла быстрее, чем парамедики, которые обработали и перевязали рану.

На следующий день старушка начала чувствовать себя плохо, а на следующее утро ее доставили в больницу, где через неделю она умерла от септического шока.

Посев крови показал наличие у умершей Pasteurella multocida — микроорганизма, который находится во рту собак.

Коронер Норфолка Иоганна Томпсон зафиксировала заключение о случайной смерти после того, как внучка заявила, что «не видела, как ее собака лизала рану», но признала, что это было возможно, поскольку старушка не отказывалась от внимания любимца.

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Родственники покойной рассказали изданию, что собака ранее принадлежала Джун Бакстер и жила у нее семь лет, прежде чем она стала слишком слабой, чтобы ухаживать за ней, и отдала ее своей внучке.

Медицинской причиной смерти был назван «септический шок, вызванный облизыванием домашней собакой».

Исследования показали, что Pasteurella multocida, которая является самой распространенной причиной инфекций у людей после укусов или царапин собак и кошек, не может выжить более 24 часов на открытом воздухе при комнатной температуре, что свидетельствует о том, что инфекция произошла в день, когда старушка поранилась.

Напомним, ранее итальянские медики зафиксировали редкий «синдром Лазаря», когда у 78-летнего мужчины возобновилось сердцебиение через 30 минут после того, как его признали умершим.

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