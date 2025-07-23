Бабуся померла після того, як собака облизав її ногу: що сталося

Собака. Ілюстративне зображення / © Pixabay

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Британська пенсіонерка померла від інфекції, спричиненої тим, що собака її онуки облизав їй рану на нозі.

Про це повідомляє Daily Mail.

Трагічний випадок стався із 83-річною Джун Бакстер минулого місяця у місті Аттлборо. Упавши із сидіння унітаза у своєму бунгало, вона скористалася персональною сигналізацією, щоб викликати допомогу.

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Її онука, Кейтлан Аллін, поспішила зі своїм домашнім улюбленцем і прибула швидше, ніж парамедики, які обробили та перев’язали рану.

Наступного дня старенька жінка почала почуватися погано, а наступного ранку її доставили до лікарні, де через тиждень вона померла від септичного шоку.

Посів крові показав наявність у померлої Pasteurella multocida — мікроорганізму, який знаходиться в роті собак.

Коронер Норфолка Йоганна Томпсон зафіксувала висновок про випадкову смерть після того, як онука заявила, що «не бачила, як її собака лизав рану», але визнала, що це було можливо, оскільки старенька не відмовлялася від уваги улюбленця.

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Родичі покійної розповіли виданню, що собака раніше належав Джун Бакстер і жив у неї сім років, перш ніж вона стала надто кволою, щоб доглядати за ним, і віддала його своїй онучці.

Медичною причиною смерті був названий «септичний шок, спричинений облизуванням домашньою собакою».

Дослідження показали, що Pasteurella multocida, яка є найпоширенішою причиною інфекцій у людей після укусів або подряпин собак і котів, не може вижити більше 24 годин на відкритому повітрі за кімнатної температури, що свідчить про те, що інфекція сталася в день, коли старенька жінка поранилася.

Нагадаємо, раніше італійські медики зафіксували рідкісний «синдром Лазаря», коли у 78-річного чоловіка відновилося серцебиття через 30 хвилин після того, як його визнали померлим.

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