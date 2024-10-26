Байден поощрил Нетаньяху нанести ответный удар по Ирану

У Байдена заявили, что понимают, что Израиль наносит удары по военным объектам Ирана.

Президент США Джо Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху разработать ответный удар по Ирану.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что такой удар сдержал бы предстоящие нападения на Израиль.

По словам чиновника Белого дома, это якобы время, когда нестабильность на Ближнем Востоке оказалась бы в центре внимания общественности за несколько дней до президентских выборов в США.

Байден поговорил с Нетаньяху 17 октября, когда направлялся в Германию.

"Президент Джо Байден обсудил общую ситуацию с премьер-министром Нетаньяху. На прошлой неделе он призвал премьер-министра разработать ответ, который сдерживал бы дальнейшие нападения на Израиль и одновременно уменьшал риск дальнейшей эскалации. И это наша цель. Это также цель Израиля ", — заявил чиновник.

Напомним, в администрации президента Джо Байдена заявили, что понимают, что Израиль наносит удары по военным объектам Ирана.

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