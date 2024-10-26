Байден заохотив Нетаньягу завдати удару у відповідь по Ірану

У Байдена заявили, що розуміють, що Ізраїль завдає ударів по військових обʼєктах Ірану.

Президент США Джо Байден закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу розробити удар у відповідь по Ірану.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що такий удар стримав би майбутні напади на Ізраїль.

За словами посадовця Білого дому, це нібито час, коли нестабільність на Близькому Сході опинилася б у центрі уваги громадськості за кілька днів до президентських виборів в США.

Байден поговорив з Нетаньягу 17 жовтня, коли прямував до Німеччини.

"Президент Джо Байден обговорив загальну ситуацію з прем'єр-міністром Нетаньягу. Минулого тижня він закликав прем'єр-міністра розробити відповідь, яка б стримувала подальші напади на Ізраїль і водночас зменшувала ризик подальшої ескалації. І це наша мета. Це також мета Ізраїлю", - заявив посадовець.

Нагадаємо, в адміністрації президента Джо Байдена заявили, що розуміють, що Ізраїль завдає ударів по військових обʼєктах Ірану.

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