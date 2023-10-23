Байден провел телефонный разговор с премьером Израиля

Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, в ходе которой стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

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Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В сообщении указывается, что Байден поздравил первые гуманитарные конвои с помощью жителей Сектора Газы. Президент США подчеркнул, что поток гуманитарных грузов будет продолжен.

Укрепи того, Джо Байден выразил благодарность Израилю за помощь в освобождении двух заложников, граждан США, из плена боевиков ХАМАС. Стороны обсудили текущие усилия по обеспечению увольнения всех людей, удерживаемых боевиками.

Напомним, ранее сообщалось, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что во время официальных встреч террористы ХАМАС договорились с Россией о передаче оружия.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент США Джо Байден заявил, что успех Израиля и Украины жизненно важен для нацбезопасности США.

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