"Это не от смелости": в ГУР рассказали о содержании чемоданов, которые носят за Путиным

У Украины нет оснований дополнительно переживать из-за всех новых ядерных угроз, которые постоянно раздаются со стороны представителей российских властей.

Такое мнение высказал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, передает Эспрессо.

Он прокомментировал ситуацию, когда во время встречи с главой КНР Си Цзиньпином в окружении российского диктатора Путина были замечены офицеры с чемоданами.

"За Путиным разные чемоданы носят, не только ядерные. И это наверняка не потому, что он такой смелый", – прокомментировал Юсов.

Он отметил, что российские власти уже использовали против Украины все возможные вооружения, кроме ядерного, поэтому лишний раз переживать из-за. Угрозы не следует.

"Украина в этом контексте не имеет оснований дополнительно переживать, потому что вся номенклатура вооружения, которую государство-террорист РФ и его нацистское правительство могли использовать, уже использовано", — сказал он.

Кроме того, сов заявил, что постоянные угрозы ядерным оружием уже "перегнули палку" и шантаж уже не работает как это было раньше.

"Ядерное оружие по всему миру – это оружие сдерживания. То есть оно работает именно как элемент не применения, а элемент сдерживания от внешних угроз. Попытки России и ее безумных диктаторов превратить оружие сдерживания в какую-то реальную угрозу... Конечно, мир просто так за этим наблюдать не будет, но и вестись на столь дешевый пропагандистский шантаж и игру тоже не будет, я уверен”, – резюмировал Юсов.

Напомним, ранее сообщалось, что диктатора Путина после встречи с лидером Китая Си Цзиньпином 18 октября сняли на видео в сопровождении офицеров с так называемым ядерным чемоданом.

Кроме того, мы ранее информировали, что в МИД Украины заявили, что отзыв Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний является провокацией государства-агрессорки, направленной на усиление ядерного шантажа.

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