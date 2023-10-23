Байден провів телефонну розмову з премʼєром Ізраїля

Президент Сполучених Штатів Джо Байден провів розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху, в ході якої сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході.

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Про це інформує пресслужба Білого дому.

У повідомленні вказується, що Байден привітав перші гуманітарні конвої з допомогою для жителів Сектора Гази. Президент США підкреслив, що потік гуманітарних вантажів буде продовжено.

Кріпи того, Джо Байден висловив вдячність Ізраїлю за допомогу у звільненні двох заручників, громадян США, з полону бойовиків ХАМАС. Сторони обговорили поточні зусилля щодо забезпечення звільнення всіх людей, яких утримують бойовики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що під час офіційних зустрічей терористи ХАМАСу домовилися із Росією щодо передачі зброї.

Крім того, ми раніше інформували, що президент США Джо Байден заявив, що успіх Ізраїлю та України життєво важливий для нацбезпеки США.

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