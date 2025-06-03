Белый дом просит Верховный суд США разрешить массовые увольнения госслужащих

Белый дом / © Associated Press

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Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой отменить судебный запрет на массовые увольнения федеральных служащих. Это обращение является частью стратегии администрации радикального сокращения правительственного аппарата.

Об этом сообщает АР .

Согласно представлению в Верховный суд, администрация Трампа оспаривает решение окружного суда Калифорнии, который заблокировал исполнение указа президента о массовых сокращениях. Судья Сьюзан Илстон постановила, что такие действия требуют одобрения Конгресса, поскольку они могут оказать существенное влияние на функционирование ключевых государственных программ, таких как здравоохранение ветеранов и безопасность продуктов питания.

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В феврале 2025 года президент Трамп подписал указ, поручавший федеральным агентствам подготовиться к "массовым сокращениям персонала". Эти меры были частью более широкой инициативы по реорганизации правительства, которую возглавлял Департамент эффективности правительства (DOGE) под руководством Илона Маска. Маск покинул свой пост на прошлой неделе.

По данным администрации, более 75 тысяч федеральных служащих уже покинули свои должности из-за отсроченного увольнения, а тысячи других были уволены во время испытательного срока. Однако точные официальные данные по масштабам сокращений отсутствуют.

Солиситор Джон Сауэр в своем обращении в Верховный суд заявил, что решение низших судов "подрывает конституционные полномочия президента" по управлению исполнительной ветвью власти. Он также отметил, что запрет на сокращение заставляет правительство удерживать тысячи работников на средства налогоплательщиков, даже когда агентства считают это нецелесообразным.

Верховный суд США установил крайний срок для подачи ответа от истцов – 9 июня 2025 года. Решение суда может иметь далеко идущие последствия для структуры и функционирования федерального правительства США.

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Напомним, что ранее Трамп уволил "нелояльных" чиновников Совета нацбезопасности по совету конспирологии .

Об уходе чиновников стало известно после встречи Трампа с Лумером.