Белый дом расследует, как редактор The Atlantic попал в секретный чат

В Белом доме прокомментировали ситуацию с попаданием главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга в секретный чат в Signal.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По словам Левитт, пост имел целью вызвать сенсацию. Она заявила, что в чате не обсуждались секретные материалы, опровергнув слухи об утечке "военных планов".

"Офис юрисконсульта Белого дома предоставил рекомендации по ряду различных платформ, на которых чиновники президента Трампа могут общаться как можно безопаснее и эффективнее. Как заявил Совет национальной безопасности, Белый дом выясняет, как номер Голдберга случайно попал в сообщение", — говорится в сообщении.

Левитт, ссылаясь на Совет нацбезопасности, отметила, что Белый дом выясняет, как номер Голдберга попал в обсуждение.

"Благодаря сильному и решительному руководству президента Трампа и всех членов группы, удары по Хути были успешными и эффективными. Террористы были убиты, и это то, что имеет наибольшее значение для президента Трампа", — добавила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц случайно добавил редактора The Atlantic в секретный групповой чат в Signal, где обсуждались конфиденциальные операции, в том числе удары по хуситам.

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