Білий дім розслідує, як редактор The Atlantic потрапив до секретного чату

Речниця Білого дому спростувала інформацію, що у чаті обговорювалися секретні матеріали.

В Білому домі прокоментували ситуацію з потраплянням головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга до секретного чату в Signal.

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

За словами Левітт, пост мав на меті викликати сенсацію. Вона заявила, що у чаті не обговорювалися секретні матеріали, спростувавши чутки про витік "військових планів".

"Офіс юрисконсульта Білого дому надав рекомендації щодо низки різних платформ, на яких високопосадовці президента Трампа можуть спілкуватися якомога безпечніше та ефективніше. Як заявила Рада національної безпеки, Білий дім з'ясовує, як номер Голдберга випадково потрапив у повідомлення", — йдеться в повідомленні.

Левітт, посилаючись на Раду нацбезпеки, зазначила, що Білий дім з'ясовує, як номер Голдберга потрапив у обговорення.

"Завдяки сильному і рішучому керівництву президента Трампа і всіх членів групи, удари по Хуті були успішними і ефективними. Терористи були вбиті, і це те, що має найбільше значення для президента Трампа", — додала речниця Білого дому.

Нагадаємо, радник Трампа з нацбезпеки Майкл Волтц випадково додав редактора The Atlantic у секретний груповий чат у Signal, де обговорювалися конфіденційні операції, зокрема удари по хуситах.

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