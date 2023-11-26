Блинкен обсудит ситуацию в Украине с главами МИД стран НАТО

Кроме того, они обсудят приоритеты Вашингтонского саммита НАТО в июле 2024 года.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудит ситуацию в Украине во время заседания министров иностранных дел стран НАТО, которое пройдет в течение 27-29 ноября, будет находиться с официальным визитом в Брюсселе.

Об этом сообщает Госдеп США.

Отмечается, что Блинкен на встрече подчеркнет непреклонную приверженность НАТО Украине в ее борьбе против российской агрессии.

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"Блинкен подчеркнет нашу поддержку демократии и региональной стабильности на Западных Балканах и обсудит приоритеты Вашингтонского саммита НАТО в июле 2024 года", — отмечается в сообщении.

Добавим, страны Большой семерки (G7) выступили с осуждением ракетных запусков баллистических ракет КНДР, а также военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.

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