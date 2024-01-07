Блинкен призвал Израиль не мешать возвращению жителей Газы

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего визита на Ближний Восток заявил, что Израиль не должен мешать палестинским мирным жителям Сектора Газа возвращаться домой после боевых действий. Он также считает недопустимым оказывать давление на гражданское население этого региона с требованием покинуть его.

Об этом глава Госдепа США на пресс-конференции в столице Катара, передает Times of Israel.

Блинкен подчеркнул, что во время своего визита в Израиль на этой неделе он скажет израильским официальным лицам, что необходимо сделать больше для предотвращения жертв среди гражданского населения в Газе.

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Госсекретарь США добавил, что гибель журналистов в Газе является "невероятной трагедией", и что в Секторе убивают слишком много журналистов.

Энтони Блинкен совершает турне по странам Ближнего Востока на фоне усилий стран Запада избежать эскалации конфликта, который начался после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Американский дипломат выразил обеспокоенность "глубоким напряжением" в регионе. Ближневосточный конфликт может "образовать метастазы" и вызвать "еще большую нестабильность и еще большие страдания", предупредил он.

Кроме Израиля, Блинкен посетит Западный берег реки Иордан, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Египет.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что военная кампания Израиля в Cекторе Газа продлится еще много месяцев.

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