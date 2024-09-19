Будут ли возвращать украинцев из Евросоюза для мобилизации: объяснение еврокомиссара

В ЕС поддерживают тех украинцев, которые хотят вернуться домой, но принуждать к этому не могут.

В Евросоюзе не будут применяться принудительные меры для возвращения военнообязанных украинцев в Украину, поскольку это противоречит Директиве о временной защите.

Об этом заявила профильная еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоганссон в комментарии "Радио Свободе".

По ее словам, в ЕС не могут применять дифференцированный подход к украинским беженцам, который "базировался бы на их полу, возрасте, военнообязанности".

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“Это невозможно согласно Директиве о временной защите… Мы поддержим тех, кто хочет вернуться в Украину, и мы обсудим с украинскими властями и украинским правительством, как сделать это наилучшим образом. Мы никого не будем выбрасывать из ЕС”, — сказала Йоганссон.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время выступления на конференции Ялтинской европейской стратегии заявил, что пора начать разработку программ ЕС для возвращения украинцев домой. Однако для их реализации изначально необходимо создать надлежащие условия в Украине.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны Евросоюза снижают мобилизационный потенциал Украины, выплачивая помощь беженцам.

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