Было три выстрела: новые подробности расстрела российского летчика в Энгельсе

Российские Telegram-каналы сообщили подробности инцидента с командиром экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 майором Олегом Стегачевым. В него, по информации ГУР Минобороны, стреляли в городе Энгельсе, где расположена авиабаза, с которой взлетали российские самолеты для ударов по Украине.

По сообщению Telegram-канала Baza, Стегачев и его друг – командир огневых установок в отставке по имени Сергей – были рядом с гаражами на улице Петровского, когда раздались три выстрела.

После приезда полиции на месте было обнаружено три гильзы якобы от травматического оружия и металлическую колбу-наконечник.

Российские пропагандисты не уточнили, был ли ранен Стегачев. В то же время они уверяют, что военный летчик якобы ушел в отставку еще до широкомасштабного вторжения России в Украину и сейчас работает в Красноярской коммерческой авиакомпании. Однако, почему он в пятничный вечер находился в городе Энгельсе — в 3,5 тысячах километров от места своей "гражданской работы", пропагандисты не объясняют.

Другой российский Telegram-канал Fighterbomber заявляет, что летчик в результате инцидента попал в больницу с несерьезным ранением после "бытового конфликта".

Официальных заявлений от Минобороны РФ по поводу расстрела российского лётчика до сих пор не было.

Напомним, 26 декабря 2022 года в результате удара беспилотника по аэродрому "Энгельс-2" мог быть уничтожен пункт управления авиабазы. По информации минобороны РФ, в результате удара погибли трое российских военных. По другим данным, тогда погибли 17 российских военных.

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