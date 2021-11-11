"Бьют и ломают ребра": Лукашенко сравнил польских силовиков с гестапо

По его словам, поялки стреляют по направлению к Беларуси.

Александр Лукашенко сравнил дежурящих на границе с Беларусью польских силовиков с гестапо.

Об этом он сказал в ходе встречи с руководством Совета Министров, пишет БЕЛТА.

Он также высказал мнение о том, что поляки могут ловить беженцев на границе с Германией и везти их через всю страну в Беларусь.

"Ночью пытались вытолкать на нашу территорию более тысячи человек. Ловят их там — до границы с Германией, а может и в Германии. Вывозят на границу и в разных местах начинают выталкивать. Правда, ни один человек на нашу территорию не прошел. У нас граница закрыт: невозможно вернуться. Сидят на нейтральной полосе 322 человека. Бьют. Ломают ребра, чтобы не было видно. Люди все в синяках. Избиты, поломаны, а их выбрасывают на государственную границу", — заявил Лукашенко.

Он также обвинил поляков в том, что они открывают в направлении Беларуси поверх голов и, как "фашисты из гестапо, включают ночью прожекторы и громкую связь, травят детей, поэтому дети не могут спать".

Как сообщалось, Украина усиливает охрану границы с Беларусью из-за крайне сложной ситуации со скоплением нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе. Хотя пока беженцев там зафиксировано не было, пограничники готовятся к возможным провокациям.

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