Лукашенко заявил, что бомбардировщики РФ на границе способны нести ядерное оружие

Самолеты будут контролировать границу с Украиной, Польшей и странами Балтии.

Александр Лукашенко заявил, что российские бомбардировщики, патрулирующие границу с Польшей, способны нести ядерное оружие.

По его словам, самолеты должны контролировать ситуацию, пишет БЕЛТА.

"Как я вчера заметил, они (Российская Федерация – Ред.) направили сюда стратегические бомбардировщики в сопровождении наших истребителей. Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе. Пусть пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Но у нас нет другого выхода. Мы должны видеть, что они там делают за пределами", – отметил Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что российские самолеты будут контролировать границу с Украиной, Польшей и странами Балтии.

Как сообщалось, Украина усиливает охрану границы с Беларусью из-за крайне сложной ситуации со скоплением нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе. Хотя пока беженцев там зафиксировано не было, пограничники готовятся к возможным провокациям.

Напомним, Белоруссия спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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