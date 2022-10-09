Чехия усиливает охрану границы со Словакией

Чехия направила солдат для охраны границы со Словакией.
В воскресенье, 9 октября, Чехия направила 320 солдат для охраны границы со Словакией.
Об этом сообщает Radio Prague International.
Решение было принято, чтобы предотвратить проникновение в Чехию нелегальных мигрантов. Так, только за последние сутки правоохранители на границе со Словакией задержали еще 208 нелегалов и двух контрабандистов.
Как сообщает издание, чешские солдаты сухопутных войск планируют работать в четыре смены по 80 военных в приграничных регионах Южная Моравия, Злин и Моравия-Силезия.
Напомним, президент Чехии Милош Земан призвал Евросоюз реагировать на преступные действия России. Он подчеркнул, что если Кремль решит применить ядерное оружие против Украины, Европа и мир должны дать "решительный военный ответ".
Земан также заявил, что необходимо увеличить помощь Украине в ответ на заявление Владимира Путина о начале частичной мобилизации в России.
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