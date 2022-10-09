Чехія посилює охорону кордону зі Словаччиною

Чехія направила солдатів для охорони кордону зі Словаччиною.

У неділю, 9 жовтня, Чехія направила 320 солдатів для охорони кордону зі Словаччиною.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Рішення ухвалили, щоб запобігти проникненню до Чехії нелегальних мігрантів. Так, лише за останню добу правоохоронці на кордоні зі Словаччиною затримали ще 208 нелегалів та двох контрабандистів.

Як повідомляє видання, чеські солдати сухопутних військ планують працювати у чотири зміни по 80 військових у прикордонних регіонах Південна Моравія, Злін та Моравія-Сілезія.

Нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан закликав Євросоюз реагувати на злочинні дії Росії. Він наголосив, якщо Кремль вирішить застосувати ядерну зброю проти України, Європа та світ мають дати "рішучу військову відповідь".

Земан також заявив, що необхідно збільшити допомогу Україні у відповідь на заяву Володимира Путіна про початок часткової мобілізації в Росії.

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