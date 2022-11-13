Число людей на Земле превысит 8 миллиардов: в ООН назвали точную дату

За последние 11 лет население стран всего мира выросло на 1 миллиард.

Согласно подсчетам Организации Объединенных Наций (ООН), 15 ноября численность населения планеты должна преодолеть рубеж в восемь миллиардов человек. Прирост населения на 1 миллиард произошел всего за одиннадцать лет, это самый короткий период в истории Земли.

Об этом сообщает издание iDnes со ссылкой на отчет ООН "Перспективы народонаселения мира на 2022 год".

По оценкам ООН, мужчин на планете немного больше, чем женщин — 50,3 процента против 49,7. Однако к 2050 году соотношение мужчин и женщин на планете должно быть одинаковым.

В ООН прогнозируют, что темпы общего роста населения замедлятся — через 15 лет в 2037 году на планете будет 9 миллиардов человек. Следующий миллиард появится примерно в 2050 году.

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Согласно оценкам ООН, наибольшее число, в которое может вырасти глобальное население, составляет 11 миллиардов, и оно может жить на планете около 2100 года.

Однако некоторые исследования ожидают, что население мира достигнет пика раньше. Например, по данным Института измерения и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете, наибольшее количество людей на Земле (9,7 миллиарда) может быть в 2064 году, а затем – уменьшится.

50 лет назад годовой прирост населения составил два процента (последний раз более двух процентов в 1972 году). В 2020 году он составлял 1,05 процента, а примерно в 2050 году темпы роста могут упасть примерно до 0,5 процента.

Напомним, нагрев планеты и повышение уровня океана ускоряются, последние восемь лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений, и ничто уже не остановит таяния ледников.

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