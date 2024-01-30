Что не так с лечением зубов в Британии: опыт украинских беженцев

В отчете об опыте беженцев говорится, что некоторые из них отрицательно сравнивают стоматологическую помощь NHS со своей страной.

Украинцы, переехавшие в Великобританию, отметили отсутствие стоматологов как один из наиболее потрясающих аспектов британской жизни, согласно отчету об опыте людей, получивших гуманитарные визы.

Об этом пишет The Guardian.

Доступ к медицинской помощи для украинцев бесплатный в рамках Национальной системы здравоохранения (NHS), но исследователи из Бирмингемского университета услышали достаточно откровенные рассказы о трудностях с получением стоматологического лечения.

Предоставление стоматологических услуг в рамках NHS даже отрицательно сравнивали с Украиной, которая до войны была популярным местом для стоматологических туристов благодаря низким ценам и доступности.

Опыт украинцев

Одна 30-летняя женщина рассказала исследователям: У нас нет стоматолога. Это безумие. Для нас это просто невозможно! В Украине стоматологическая индустрия огромна, знаете, везде, и потому что она есть везде, вы просто идете и стоит 10 фунтов, 8 фунтов, и вы можете почистить зубы, отбелить их, как [голливудскую] улыбку! Когда у вас появляются какие-то проблемы, за 2000 фунтов вы получаете совершенно новые зубы, с нуля! А тут мы пришли: "Можно?". "Нет, нет, нет, у нас все занято"”.

Некоторые британские семьи, принявшие украинских беженцев, отмечают, что их гости организуют посещение стоматолога во время своих визитов домой.

Стоматологические услуги в Великобритании

Прошлый опрос BBC показал, что 90% стоматологических клиник в Великобритании отказывают новым взрослым пациентам. Правительственные данные свидетельствуют о том, что неудовлетворенная потребность в стоматологических услугах Национальной системы здравоохранения в Англии рекордно высока: 12 миллионов человек, или каждый четвертый взрослый, не имеют возможности их получить.

Поскольку записаться на прием к врачу становится все труднее, представитель общественности, с которым пообщалась организация «Хелсвотч Англия», комитет Комиссии по качеству медицинской помощи в своем прошлогоднем отчете о состоянии здравоохранения и социальной помощи сказал: «Будя взрослыми, мы можем использовать плоскогубцы для удаления собственных зубов, но я считаю, что это не должно быть чем-то, что приходится терпеть нашим детям”.

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Nuffield Trust, утверждавший, что стоматологическая служба, финансируемая NHS в Англии, находится на грани упадка, опубликовал анализ, показывающий, что финансирование стоматологических услуг в 2021-22 годах составило 3,1 млрд фунтов стерлингов, что более чем на 525 млн фунтов стерлингов в реальном выражении меньше, чем в 2014–15 годах.

Министерство здравоохранения Виктория Аткинс заявила, что признает, что нужно "еще многое сделать" для обеспечения доступа к стоматологическим практикам NHS.

Сравнительный анализ

Отчет Бирмингемского университета "Гуманитарные визы во враждебной среде" основывается на интервью с 43 гонконгцами и украинцами и является первым сравнительным анализом, основанным на свидетельствах въезжающих в Великобританию по новому набору легальных маршрутов, предложенных правительством.

С тех пор, как китайское правительство начало репрессии против участников демократических кампаний, британское правительство выдало гонконгцам 184 700 виз по национальному (заграничному) маршруту для въезда в Великобританию.

Всего 188 200 украинцев переехали в Великобританию по визовым схемам, введенным с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Жители Гонконга в Великобритании должны платить иммиграционные сборы за медицинское обслуживание заранее, в зависимости от срока действия визы, тогда как для украинцев эти услуги бесплатны.

Исследователи пишут: "Тем не менее, опыт, о котором сообщали люди, был удивительно схожим и характеризовался низкими стандартами обслуживания, особенно с точки зрения скорости, а также проблемами с поиском стоматолога".

Пресссекретарь Министерства здравоохранения и социальной защиты сказал: “Доступ к стоматологии улучшается – в прошлом году 1,7 миллиона взрослых и около 800 000 детей посетили стоматолога NHS – и мы также объявили о планах увеличить количество мест для обучения стоматологов на 40%. Мы инвестируем 3 миллиарда фунтов стерлингов ежегодно в стоматологию NHS, а также принимаем профилактические меры, такие как расширение программ фторирования воды, чтобы уменьшить количество детей, страдающих кариесом ”.

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