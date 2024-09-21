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ЦНС получил доказательства раздачи наркотиков русским солдатам

ЦНС получил доказательства раздачи наркотиков русским солдатам

Российским оккупантам раздают промедол

Речь идет о наркотическом средстве – промедоле.

Российским военным систематически выдавали наркотические средства.

Доказательства об этом привели в ЦНС.

В документах говорится, что в мотострелковых ротах командиры взводов "подкармливали" своих подчиненных наркотическими и психотропными средствами — промедолом, официально запрещенным на территории РФ.

Препарат при высокой концентрации вызывает чувство эйфории, а при регулярном приеме данного средства у человека появляется наркотическая зависимость, которая в дальнейшем приводит к губительным последствиям для психики и здоровья.

Российским оккупантам раздают промедол / ©
Российским оккупантам раздают промедол

"То есть, что военнослужащие, находящиеся в состоянии эйфории, скорее согласятся на штурм или другие наступательные действия потому, что уже не имеют страха перед болью или даже самой смертью ", — пишут в ЦНС.

Российским оккупантам раздают промедол / ©
Российским оккупантам раздают промедол

Военных частях велся "черный" учет по получению и выдаче промедола. Согласно информации, отраженной в данных журналах, выдача наркотических средств военнослужащим была регулярной.

Российским оккупантам раздают промедол / ©
Российским оккупантам раздают промедол

Россия будет платить деньги своим гражданам, которые переедут жить на временно оккупированные территории Украины.

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