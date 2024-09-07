ЦРУ и Ми-6 предупреждали о планах Путина начать войну в Украине

Руководители служб внешней разведки Соединенных Штатов и Великобритании (ЦРУ и МИ-6) заявили, что видели приближающуюся войну в Украине и предупредили об этом международное сообщество.

Об этом говорится в первой в истории общей статье, написанной для Financial Times шефом ЦРУ Уильямом Бернсом и главой британской разведки сэром Ричардом Муром.

В этой статье одной из беспрецедентных угроз, с которыми сталкиваются обе страны, руководители спецслужб называют войну в Украине, продолжающуюся третий год после вторжения России в феврале 2022 года.

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При этом они отметили, что видели приближающуюся войну в Украине и "смогли предупредить международное сообщество", чтобы сплотить его для помощи Украине, и помогли Киеву, открыв определенные секреты.

Руководители британской и американской разведки заявили, что "держаться курса более важно, чем когда-либо", когда речь идет о поддержке Украины, добавив, что президент России Владимир Путин не добьется успеха.

Как сообщает BBC, в субботу, 7 сентября, Ричард Мур из MI6 и глава ЦРУ Билл Бернс также впервые выступили вместе на публике на фестивале FT Weekend в лондонском Kenwood House.

Бернс сказал присутствующим, что не видит никаких доказательств того, что контроль Путина над властью слабеет, тогда как сэр Ричард добавил: "Никогда не путайте крепкую хватку со стабильной хваткой".

Глава Ми6 также добавил, что тот факт, что российские спецслужбы используют преступные элементы для диверсионных операций в Европе, является признаком того, что они стали "несколько отчаянными".

Напомним, руководители американской и британской разведки МИ6 Ричарда Мура и руководителя ЦРУ Билла Бернса для Financial Times назвали войну, которую ведет Россия в Украине, одной из самых больших угроз мировому порядку со времен Холодной войны.

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