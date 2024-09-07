ЦРУ та Мі-6 попереджали про плани Путіна розпочати війну в Україні

Очільники служб зовнішньої розвідки Сполучених Штатів і Великої Британії (ЦРУ та МІ-6) заявили, що бачили наближення війни в Україні та попередили про це міжнародну спільноту.

Про це йдеться у першій в історії спільній статті, яку написали для Financial Times шеф ЦРУ Вільям Бернс та очільник британської розвідки сер Річард Мур.

У цій статті однією з безпрецедентних загроз, з якими стикаються обидві країни, очільники спецслужб називають війну в Україні, яка триває третій рік після вторгнення Росії в лютому 2022 року.

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При цьому вони зауважили, що бачили наближення війни в Україні та “змогли попередити міжнародну спільноту”, щоб згуртувати її для допомоги Україні, та допомогли Києву, відкривши певні секрети.

Керівники британської та американської розвідки заявили, що “триматися курсу є більш важливим, ніж будь-коли”, коли йдеться про підтримку України, додавши, що президент Росії Володимир Путін не досягне успіху.

Як повідомляє ВВС, у суботу, 7 вересня, Річард Мур з MI6 та глава ЦРУ Білл Бернс також вперше виступили разом на публіці на фестивалі FT Weekend у лондонському Kenwood House.

Бернс сказав присутнім, що не бачить жодних доказів того, що контроль Путіна над владою слабшає, тоді як сер Річард додав: “Ніколи не плутайте міцну хватку зі стабільною хваткою”.

Очільник Мі6 також додав, що той факт, що російські спецслужби використовують злочинні елементи для диверсійних операцій у Європі, є ознакою того, що вони стали "дещо відчайдушні".

Нагадаємо, керівники американської та британської розвідки МІ6 Річарда Мура та керівника ЦРУ Білла Бернса для Financial Times назвали війну, яку веде Росія в Україні, однією з найбільших загроз світовому порядку з часів Холодної війни.

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